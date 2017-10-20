От вождения в пьяном виде до неподсудности из-за "болезни": журналисты вспомнили самые резонансные ДТП

За убийство пешеходов украинские водители садятся в тюрьмы. Но не все и не всегда. Даже те, кто был навеселе, избегают наказания. А для других лучший способ выйти на свободу - доказать свою внезапную болезнь за рулем, говорится в сюжете «Спецкорра".

В частности, в 2008 году в том же Харькове внедорожник со скоростью свыше 100 км в час въезжает в людей на трамвайной остановке. В результате аварии тогда погибли 6 человек, из которых 2 - дети. Тогда водителя все же посадили в тюрьму на 7,5 лет.

Однако, не все горе-водители становятся заключенными. Так, в 2016 в Киеве на ст. м. Левобережная внедорожник, которым управлял Вячеслав Толстошеев, выехал на тротуар, погибла продавщица. Однако водителя признали невменяемым из-за болезни.

Около недели назад в Днепре водителя грузовика бросило на пешеходную зону и он переехал трех. Погибла студентка. Впрочем, в этой истории еще далеко до суда.

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В Запорожье водитель, который переехал 5 человек в 2015 году, отделался условным наказанием.

Также в столице водитель BMW на скорости въехал в автомойку. Тогда погиб работник, который первый день вышел на работу. Нарушитель до сих пор под стражей.

Ну и самое резонансное ДТП: вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро получили травмы. 19 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ДТП погибли шесть человек.