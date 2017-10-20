В Харькове одна из пострадавших в резонансном ДТП приходит в себя

Оксана Берченко, которая 18 октября пострадала в аварии на ул. Сумской в Харькове, начинает просыпаться и подавать признаки сознания. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

По состоянию на сегодня, 20 октября, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, находятся четверо пострадавших в ДТП, которое случилось вечером 18 октября на ул. Сумской.

Сообщается, что родная сестра Оксаны, Диана Берченко, как и раньше, находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одной пострадавшей из-за аварии женщины стабильное.

Пострадавшего мужчину сегодня перевезут в Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где ему сделают операцию.

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По информации Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, операцию проведет один из лучших хирургов Дмитрий Прозоровский. Все расходы на операцию и послеоперационный период городской совет возьмет на себя.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители обоих автомобилей остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 госпитализированы.

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Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По словам начальника Харьковской областной полиции Олега Беха, девушка, которая была за рулем "Лексуса", четыре раза привлекалась к админответственности за нарушение правил дорожного движения по ч.ч. 1, 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях в 2016 году и дважды - с начала этого года. Меру пресечения задержанному выберут 20 октября.