Расследование прокуратуры по ДТП с участием мажора Толстошеева за год не продвинулось - журналист

Расследование ГПУ относительно смертельного ДТП с участием мажора Станислава Толстошеева за год не продвинулось. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

Ровно год назад прокуратура Киева закрыла против него производство, признав невменяемым по состоянию здоровья. Но из-за широкого общественного возмущения таким поступком прокуратуры, генпрокурор поручил возобновить производство.

Журналист напомнил, что в пресс-службе год назад пообещали найти виновных. "Что сегодня?" - спросите вы. Ничего. Если раньше раз в три месяца я направлял запросы в прокуратуру, и мне отвечали, что расследование продолжается, то в последнее время они перестали даже давать ответы на запросы. Вопреки закону. Я направил один запрос в июле. Тишина. Затем в августе - в ответ тишина", - отметил он.

Гнап добавил, что недавно ему удалось дозвониться до пресс-службы прокуратуры Киева, где ему сказали, что расследование продолжается.

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"Мы хотим привлечь теперь специалистов Министерства здравоохранения, чтобы они решили был ли Толстошеев вменяем на момент ДТП. А может... - добавили - будем еще искать специалистов за рубежом!", - приводит цитату Гнап. Также в ведомстве признали, что расследование может длиться "еще долго".

Журналист отметил, что по его данным, экспертиза крови Толстошеева на алкоголь и наркотики была сфальсифицирована.

"Прокуратура, как муха в карамели, запуталась в фальсификациях. И теперь не знает, как из этого выпутаться. По моим данным, все это нагромождение лжи началось с того, что экспертиза крови Толстошеева на алкоголь и наркотики была сфальсифицирована. И в первый день после аварии следователи заявили, что он чистый", - пишет Гнап.

По его мнению, если признать, что Толстошеев был под действием наркотиков или алкоголя, тогда "придется не только опровергать свои же предыдущие заявления, но и арестовать нескольких прокуроров, следователей и экспертов, которые ранее подписали предварительную экспертизу крови. И судить их за должностное преступление-подделку".

Как сообщал УНИАН, 9 января 2016-го года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что мужчина находится в больнице. Впоследствии правоохранители выдвинули подозрении 21-летнему Толстошееву. 15 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс. грн.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец заявила, что прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении Толстошеева. Толстошеева признали невменяемым. Выводы экспертиз свидетельствуют о том, что он во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии.