Рейдерский закон напоролся на вето Президента

Впервые - с тех пор, как существует “антикризисная коалиция” и правительство Януковича - Президент Ющенко наложил на закон вето. Речь идет не о глобальных проблемах внешней и внутренней политики, а о возможности влиять на государственные предприятия, к чему так стремятся конкретные силы в Верховной Раде. Это закон «О внесении изменений к Закону Украины «О хозяйственных обществах».

Закон «О внесении изменений к Закону Украины «О хозяйственных обществах» Верховная Рада приняла 19 октября. Он предусматривал снижение планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества: собрания акционеров считаются правомочными, если на них присутствуют акционеры (их представители), которые владеют в совокупности более чем 50% голосов. В предыдущей редакции закона записано, что собрания считаются правомочными, если в них принимают участие акционеры, которые владеют более чем 60% голосов. Закон, в случае подписания, должен был вступить в силу с 1 января 2007 года.

3 ноября Президент Виктор Ющенко вернул закон в парламент, потому что считает, что уменьшение кворума собраний акционеров до 50% приведет к нарушениям интересов миноритарных участников хозяйственных обществ (которые владеют небольшими пакетами акций).

Президент отметил, что изменения к закону «О хозяйственных обществах» не соответствуют нормам Конституции относительно нерушимости права частной собственности, обеспечения защиты государством всех субъектов права собственности, приведут к сокращению объема прав граждан при внесении изменений к действующим законам, что запрещено Конституцией Украины.

6 ноября премьер-министр Виктор Янукович заявил, что негативно относится к ветированию Президентом закона. Он выразил убеждение, что «решение, которое принял Президент относительно данного закона, не отвечает сегодня государственным интересам».

«Мы сделали позитивный вывод и направили его (изменения к закону) Президенту Ющенко», - сказал премьер, отметив, что на сегодняшний день в государстве существует 117 предприятий. По его словам, эти предприятия управляются «кем угодно, но не государством. Вследствие этого государственные интересы не защищены. И такой практики не существует в ни одной стране мира».

7 ноября на пресс-конференции в Ровно Ющенко напомнил, что на сегодня в парламенте находится ряд предложений относительно изменений к закону о хозяйственных обществах, в том числе внесенных Фондом госимущества и проработанных предыдущим составом Верховной Рады. Однако, отметил он, предложенные поправки не были учтены в новой редакции закона, принятой ВР 19 октября. Вместо этого речь идет лишь об уменьшении кворума для проведения общих собраний хозяйственных обществ.

“Мне бы хотелось, чтобы и Виктор Федорович, и правительство, и те деловые круги, которые имеют, безусловно, большой интерес к изменению, модернизации основ отношений государства с субъектами ведения хозяйства, подошли к этому вопросу комплексно", - сказал Ющенко.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о формальных изменениях определенных процедур, но и об изменениях основ кадровой и экономической политики предприятий.

При условии комплексного подхода к совершенствованию закона Президент готов быть "партнером и союзником".

Апологеты закона и их “комментаторы” начали говорить о возможности преодоления Верховной Радой вето Президента (для этого необходимо 300 голосов).

Корреспонденты УНИАН опросили политиков и экспертов по поводу их отношения к этой коллизии.

Павел Жебривский, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета: О корпоративных интересах некоторых членов Партии регионов Преодолеть вето в парламенте будет невозможно. Я знаю настроения в БЮТ и “Нашей Украине. Эти две фракции не голосовали за принятие данного закона. И именно фракция “Наша Украина” обращалась к Президенту с просьбой ветировать закон. Ведь он разрешает конкретные ситуации по конкретным предприятиям, конкретным бизнесменам. Я думаю, что борьба с миноритарными акционерами - это не есть демократизация в экономической сфере. Президент абсолютно правильно сделал, ветировав закон, поскольку данный закон защищает сугубо корпоративные интересы некоторых членов Партии регионов.

Виктор Пинзеник, председатель ПРП, бывший министр финансов (комментарий предоставила пресс-служба ПРП): Об интересах нескольких тысяч крупных собственников Данный закон отображает интересы нескольких тысяч крупных собственников, вместо этого усиливает бесправность миллионов мелких акционеров. Государство владеет контрольными пакетами в 117-ти компаниях, однако у десятков тысяч частных компаний контрольный пакет - у отдельных личностей. В первую очередь нужно урегулировать вопрос защиты мелких собственников (участие в собраниях, во внесении вопросов, в выплате дивидендов) - в таком пакете можно говорить о снижении кворума. Без такого решения снижение кворума лишь увеличит возможности одних управлять средствами и получать доход других, без какого-нибудь контроля и ответственности перед последними.

Петр Симоненко, лидер КПУ: О “преступлении”, “вреде для экономической безопасности” и “нашистах” Президент стал заложником определенных кланов, и прежде всего - из его ближайшего окружения. Ветирование закона - преступный поступок. Президент нанес серьезный вред экономической безопасности страны. Передавая в управление те или другие объекты определенным финансово-промышленным группировкам, он, по сути дела, дает им возможность, контролируя 30% акций, осуществлять контроль государственной собственности.

Исходя из этого, парламент принял закон о снижении планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества. Верховная Рада должна преодолеть вето Президента.

В Верховной Раде есть потенциал для преодоления вето, но все будет зависеть от того, какую позицию займут “бютовцы” и “нашисты”. Мы сделаем все, чтобы состоялось позитивное голосование.

Дмитрий Шлемко, фракция БЮТ:

О стремлениях близких к парламентскому большинству бизнес-структур За принятием данного закона может последовать внесение в парламент законодательной инициативы о разрешении юридическим и физическим лицам арендовать государственные предприятия. В свою очередь, возможность аренды госпредприятий или предприятий, в которых государству принадлежит свыше 50% акций, вместе со снижением планки кворума, а также предлагаемым снижением до 15% отчислений от прибыли для госпредприятий, откроет путь к установлению над госкомпаниями полного контроля заинтересованных бизнес-структур. Они фактически бесплатно будут получать в собственность «лакомые» предприятия, без никаких приватизационных процедур.

Аппетиты бизнес-структур, которые имеют в Верховной Раде и правительстве большинство, настолько выросли, что они сегодня хотят элементарным путем осуществить перераспределение собственности и взять ее в свое пользование.

Данным законом существенно нарушаются конституционные права (в частности ст.13 Конституции Украины) акционеров, которые не владеют контрольными пакетами акций в хозяйственных обществах, а также миноритарных акционеров, поскольку они фактически отстраняются от возможности влиять на процессы управления обществом.

Инициатива авторов закона, направленная на снижение количества корпоративных конфликтов в хозяйственных обществах, в действительности будет иметь абсолютно противоположный эффект.

После вступления закона в силу количество рейдерских атак на предприятия может значительно вырасти, поскольку отстраненные от управления миноритарные акционеры не смогут мириться с таким положением вещей.

Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital: О волне рейдерских захватов В краткосрочной перспективе ветирование Президентом изменений к закону о хозяйственных обществах стабилизирует и успокоит рынок. Действие данного закона стало бы своего рода “шоковой терапией” для рынка: после его принятия в Украине началась бы новая волна рейдерских захватов, спровоцированных снижением планки кворума.

В то же время в долгосрочной перспективе такой закон, скорее всего, будет принят, поскольку он необходим рынку. Акционеры, которые сегодня владеют 50% пакетами акций, не могут осуществлять достаточный контроль на предприятиях, что негативно сказывается на общей ситуации с корпоративными правами. С 50% кворумом для собраний акционеров работает весь мир..

Ксения Ляпина, фракция “Нашей Украины” (предоставлено пресс-службой НУ): О сделках, за которыми стоят “регионалы” “Наша Украина” предупреждала, что именно такая судьба (наложение вето) может постигнуть закон о хозяйственных обществах, поскольку его просто “проталкивали”. Никто не против того, чтобы применить такие методы, чтобы предприятие могло избежать шантажа со стороны миноритарных инвесторов, хотя, хочу напомнить, что главное задание государства - как раз защищать миноритарных инвесторов, а не мажоритарных, которые и так имеют достаточно возможностей для управления предприятием. Я не против того, чтобы избегать двойных стандартов, но хочу напомнить - депутаты предлагали разные варианты этого законопроекта. Например, предлагалось: если первое собрание акционеров срывается, тогда объявляется второе собрание, на котором законом определяется кворум - 50% акционеров. На этот вариант большинство не захотело пойти. Почему? У меня впечатление, что данный закон готовился совсем не для решения проблемных вопросов в тех хозяйственных обществах, относительно которых идет шантаж со стороны миноритарных инвесторов. А для 2-3 конкретных сделок. Рассчитывали, что закон будет принят, будет действовать короткое время, а затем к нему можно будет внести изменения. Но за такой короткий строк будут проведены необходимые сделки. Это и является путем к определенной форме рейдерсва. Именно поэтому, по моему мнению, Президент наложил на него вето. Критика же, которая раздается из уст премьера, понятна, - потому что ясно, кто стремился провести те две-три сделки.

Политизировать этот вопрос не стоит. Кабмину нужно критиковать не Президента, а депутатов, которые приняли некачественный вариант. Хочу напомнить, что именно депутати-“регионалы” на протяжении многих лет останавливали прохождение закона об акционерных обществах, в котором были выписаны все правила игры, а не одно-единственное - ради каких-то краткосрочных полезных целей. А комплексный закон об акционерных обществах должен урегулировать все вопросы корпоративных конфликтов и уменьшить количество актов рейдерства. Поэтому, мне кажется, вето - прогнозируемое и я не понимаю, зачем вокруг этого поднимать шумиху.