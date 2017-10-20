В Украине выдали миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный. Его получила 15-летняя школьница в столице, сообщает ТСН. Ранок.

Читайте такжеВ Украине удвоят мощности изготовления загранпаспортов "Я пришла, подала документы, чтобы потом оформить загран, мне сообщили впоследствии: вы стали миллионным получателем ID-карты, и сказали на какое время придти", - рассказала Владислава Демчук.

Пластиковый паспорт в Украине выдают уже почти год - как первое удостоверение личности или на замену потерянному. Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию.

Новый образец внутреннего паспорта имеет чип с биометрическими данными. С ним можно уже путешествовать в Турцию без заграничного.

Ранее сообщалось, что уже этой осенью в Украине будут выдавать внутренние паспорта сразу с электронной цифровой подписью.