В Киеве откроют самый большой "Паспортный сервис" в Украине

В Киеве 12 августа откроют самый большой в Украине «Паспортный сервис» по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт, говорится в сообщении пресс-службы ГП «Документ».

Отмечается, что сервисный центр заработает в Киеве на третьем этаже универмага "Украина", который находится на площади Победы.

«Новый столичный Центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса". Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Сейчас идет ремонт помещения и устанавливаемого оборудования. Для приема документов, фотографирование и снятие биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАжиотаж вокруг биометрических паспортов спадет через 1-2 недели – миграционная служба

В сообщении отмечается, что получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек.

Как сообщал УНИАН ранее, Государственная миграционная служба Украины предупреждала граждан об участившихся случаев мошенничества с оформлением загранпаспортов. Сейчас продолжается аномально повышенный спрос на оформление заграничных паспортов. Это связано с отпускным сезоном и введением безвизового режима Европейским Союзом для Украины. По данным ГМС, с начала года оформлено более 1 млн 800 тыс. загранпаспортов, ежедневно оформляется более 20 тыс. документов.

«Большое количество желающих оформить заграничный паспорт и очереди в подразделениях создали условия для посредников-мошенников, которые предлагают «помощь» в оформлении биометрического паспорта без очереди по 1,3 или 5 дней. Самое большое, что могут сделать такие «посредники» - это содействовать в оформлении документов «без очереди», - говорится в сообщении.