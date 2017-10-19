Активисты настроены защищать палаточный лагерь под Радой от возможного разгона

Активисты, которые с 17 октября митингуют возле Верховной Рады с требованиями снять депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и принять новое законодательство о выборах народных депутатов, настроены защищать палаточный лагерь ночью от возможного разгона правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского напротив гостиницы «Киев» активисты построили оборонительную колонну со щитами в руках возле кордона правоохранителей и готовы защищать территорию палаточного лагеря.

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Перед этим правоохранители в полном защитном снаряжении перекрыли проход через металлический забор и выстроились в примерно 5 рядов. Они стоят лицом к колонне митингующих.

Народные депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Семен Семенченко убеждали активистов не поддаваться на провокации, а правоохранителей - не идти в наступление.

Активисты выкрикивают лозунги "Вместе и до конца", "Революция" и другие. Обе стороны выглядят настроенными не покидать свои позиции.

В то же время, на противоположной стороне кордона силовиков возле гостиницы "Киев" активисты из-за блокирования не могут пройти на территорию палаточного лагеря с крупной партией пенополистирольных плит (пенопласта) и несколькими палатками.

Также около 20 минут правоохранители держали активистов с пенопластом в окружении, но затем сняли кольцо.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.