Активисты под Радой уже разбирают брусчатку

Неизвестные молодые люди в масках начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком протестующих возле Верховной Рады.

При этом, судя по трансляции, не все активисты в восторге от такой идеи: часть присутствующих продолжает подстрекать активистов к дальнейшим действиям, тогда как другие кричат, что это провокация.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.