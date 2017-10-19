Под Раду пытаются пронести новые палатки, полиция заблокировала попытку (видео)

В правительственном квартале возле Дома офицеров митингующие разгрузили 4 автомобиля с палатками и пенопластом и пытались пронести в палаточный городок, полиция заблокировала эту попытку.

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Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко пытался вести переговоры, чтобы активистов пропустили, звонил председателю столичного управления Нацполиции Андрею Крищенко, однако разрешения не получил, передает "Украинская правда".

Правоохранители объясняют, что приказа не пропускать палатки нет, но нет возможности проверить, нет ли внутри палаток и пенопласта запрещенных предметов (оружия).

Сейчас активисты с палатками и пенопластом стоят на перекрестке рядом с гостиницей "Украина".

Ранее в четверг народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил, что жители палаточного городка под Верховной Радой не хотят расходиться и остаются.