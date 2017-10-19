Силовики заблокировали проход к Раде со стороны Садовой (фото, видео)

По словам депутата от БПП Сергея Лещенко, сейчас около сотни правоохранителей заблокировали проход к Верховной Раде со стороны Садовой.

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"Причина - попытка пронести в лагерь пластиковую мебель", - говорится в сообщении нардепа на его странице в Facebook.

Также Лещенко опубликовал видео, на котором видно, как силовики блокируют проход к парламенту.

Как сообщал УНИАН, утром митингующие беспрепятственно пропустили депутатов на свои рабочие места. Но как действовать, если нардепы не выполнят их требований, митингующие пока не решили.

Кроме этого, пресс-служба МВД сообщила, что ситуация под стенами Верховной Рады, где проходит акция протеста, остается спокойной.