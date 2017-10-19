Силовики заблокировали проход к Раде со стороны Садовой (фото, видео)

17:25, 19 октября 2017
Политика
1362

Активисты пытались пронести в палаточный городок пластиковую мебель, говорит Лещенко.

Силовики не пропускают никого / Скриншот

По словам депутата от БПП Сергея Лещенко, сейчас около сотни правоохранителей заблокировали проход к Верховной Раде со стороны Садовой.

Читайте такжеВстреча Порошенко с нардепами в АП сорвалась (видео)

"Причина - попытка пронести в лагерь пластиковую мебель", - говорится в сообщении нардепа на его странице в Facebook.

Также Лещенко опубликовал видео, на котором видно, как силовики блокируют проход к парламенту.

Как сообщал УНИАН, утром митингующие беспрепятственно пропустили депутатов на свои рабочие места. Но как действовать, если нардепы не выполнят их требований, митингующие пока не решили.

Кроме этого, пресс-служба МВД сообщила, что ситуация под стенами Верховной Рады, где проходит акция протеста, остается спокойной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Протесты под Радой
Теги: #протесты под Радой#что сейчас происходит в Киеве#ситуация в Киеве сейчас#проход к Раде#силовики заблокировали проход