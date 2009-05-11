На тестирование по физике записались 38 тыс. 209 выпускников

Завтра, 12 мая, во всех регионах Украины будущие абитуриенты будут проходить внешнее независимое оценивание по физике.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, для сдачи этого теста зарегистрировалось 38 тыс. 209 человек, или 8,3% от общего количества зарегистрированных.

В 10.30 для участников внешнего оценивания откроют двери 173 пункта тестирования, в которых будет работать 6 тыс. 626 подготовленных работников. Всего для тестирования уже подготовлено свыше 2 тыс. 600 аудиторий.

73,3% выпускников текущего и предыдущих лет, которые принимают участие в нынешнем тестировании, избрали для сдачи теста по физике украинский язык, 26,3% - русский. Другие языки избрало меньше половины процента участников.

Тестирование по физике начнется в 11.00 и будет продолжаться два с половиной часа, на протяжении которых участники должны решить 35 заданий по механике, молекулярной физике и термодинамике, по темам электрика и магнетизм, колебания и волны, оптика, элементы теории относительности, квантовая и ядерная физика.

В прошлом году количество любителей проверить свои знания по физики составляло 45 тыс. 672 человек.