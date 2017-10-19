В Житомире уже реализовано 4 проекта бюджета участия с 11 проектов-победителей 2016 года

В Житомире, по оперативным данным, на сегодняшний день уже реализовано 4 проекта бюджета участия с 11 проектов-победителей 2016 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в прошлом году житомиряне подали 67 указанных проектов, из которых 54 приняли участие в общегородском голосовании. По результатам голосования было выбрано 11 проектов, реализуемых в этом году.

Так, в городе уже полностью реализованы четыре проектные предложения «Чистый отдых», «Островки здоровья для всех», «Мультиспортивная площадка возле лицея №24» и «Установка на остановках карт-схем с графиком движения общественного транспорта».

В частности, в июне этого года было реализовано проектное предложение «Чистый отдых».

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«Автор идеи Ирина Данилова предложила установить в местах пляжного отдыха житомирян площадки для сбора мусора с целью сохранить чистоту реки Тетерев и карьеров города Житомира. Управлением жилищного хозяйства Житомирского городского совета были выполнены работы по обустройству пяти площадок с контейнерами для сбора мусора по адресам, что предложила автор проекта», - сообщают в горсовете.

В июле также завершилась реализация проектного предложения бюджета участия «Островки здоровья для всех». На спортивной площадке теперь занимаются дети, взрослые и люди с ограниченными физическими возможностями.

«Для жителей окрестных домов – это единственная в микрорайоне спортивная площадка со специально оборудованными тренажерами. Автором данной инициативы стала житомирянка Галина Шевчук», - отмечают в горсовете.

В городе было также успешно реализовано еще два проекта «Мультиспортивная площадка возле лицея №24» и проект «Установка на остановках карт-схем с графиком движения общественного транспорта». Так, на остановках общественного транспорта Житомира уже установили 200 конструкций с поминутным расписанием движения.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Житомире впервые стартовал бюджет участия или, как его еще называют, общественный бюджет – инструмент, с помощью которого жители города привлекаются к распределению части городского бюджета.