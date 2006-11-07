В Днепродзержинске найдены мертвыми пятеро юношей и девушек

В Днепродзержинске (Днепропетровская область) в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Левобережном районе города, найдены мертвыми пять человек, 1987-1988 годов рождения, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом. Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Среди погибших – две девушки и трое юношей. Как выяснилось, вчера жертвы трагедии праздновали день рождения. Лица большинства погибших установлены. Они жители Днепродзержинска. У одного из погибших найден студенческий билет.

По информации источника, трагедия произошла в нанимаемой квартире, в которой обнаружили газовую колонку, установленную неофициально. На месте события работает следственная группа. Ведется следствие.