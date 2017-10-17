В Харькове под ОГА прошел митинг (фоторепортаж)

В Харькове сегодня проходит акция за политическую реформу возле здания областного совета и облгосадминистрации. Об этом сообщает 24 канал.

На данный момент собралось больше полусотни активистов, которые представляют минимум пять организаций.

Главные требования – создание Антикоррупционного суда, изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности.

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Как отмечается, акция исключительно мирная, никаких конфликтов пока не было. Кроме того, что автобус из Харькова попытались не выпустить неизвестные. Организаторам даже пришлось этот автобус поменять. Но, в конце концов, люди смогли поехать в Киев.

Сейчас несколько десятков правоохранителей охраняют харьковский митинг.

Напомним, у здания Верховной Рады собралось до 2000 митингующих.