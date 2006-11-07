Освобожден подозреваемый в убийстве донецкого предпринимателя

Подозреваемый в убийстве донецкого предпринимателя Геннадия Быстрякова совладелец ОАО "Дебальцевский завод металлургического машиностроения" Василий ЕВДОКИМОВ отпущен на свободу из-за отсутствия улик.

Об этом "Острову" сообщил адвокат В.ЕВДОКИМОВА Сергей ОСЫКА.

По его словам, сегодня закончился определенный судом срок нахождения подозреваемого под стражей, в течение которого прокуратура города Донецка должна была предъявить ему обвинение. Поскольку никаких оснований для предъявления каких-либо обвинений прокуратура, не нашла В.ЕВДОКИМОВ был выпущен на свободу.

Адвокат считает, что ему удалось полностью отстоять права своего подзащитного, серьезно нарушенные на начальном этапе следствия. На протяжении первых пяти дней содержания В.ЕВДОКИМОВА под стражей задержанный, а потом - арестованный не имел возможности встретиться со своим адвокатом.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в собственной квартире в Донецке был обнаружен убитым руководитель ООО "Гермес-Трейдинг", генеральный директор Дебальцевского завода металлургического машиностроения Г.Быстряков. Погибший являлся кандидатом в депутаты Донецкого облсовета от БЮТ, помощником народного депутата Владимира СКУБЕНКО (фракция БЮТ).

28 октября по подозрению в совершении этого преступления был задержан коллега Г.Быстрякова, генеральный директор ДЗММ В.ЕВДОКИМОВ.