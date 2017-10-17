Полицейские не пропускают эвакуатор с полевой кухней к зданию Рады

Полицейские не пропускают эвакуатор с полевой кухней к зданию Верховной Рады Украины, где активисты проводят акцию с требованиями создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

Читайте такжеВ центре Киева полиция осматривает вещи людей и машины Как передает корреспондент УНИАН, инцидент происходит на перекрестке улицы Грушевского и переулка Виноградный.

Работники патрульной службы перегородили въезд в переулок Виноградный и пропускают только людей, которые здесь проживают.

Вместе с тем рядом стоит эвакуатор, на котором организаторы акции планируют завести полевую кухню на площадь Конституции именно через переулок Виноградный.

Как сообщил корреспонденту УНИАН на месте один из активистов партии «Движения новых сил» Леонид, полевую кухню организаторы не могут завести с самого утра.

"С шести часов утра создаются препятствия тому, чтобы этот автомобиль не доехал до локации, не объясняя ни причины, ни основания таких препятствий", - заявил он.

В то же время один из полицейских заявил, что не имеет разрешения от руководства пропускать полевую кухню именно через переулок Виноградный.