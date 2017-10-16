День памяти умерших на Закарпатье: Москаль подписал распоряжение о выходном

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому 1 ноября 2017 года - день памяти умерших - на Закарпатье объявлен выходным.

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Информацию о соответствующем распоряжении, подписанном Москалем, обнародовал пресс-центр Закарпатской ОГА.

Как отмечается в сообщении, в Закарпатской области День всех святых, когда христиане западного обряда поминают умерших, будет выходным.

В то же время в ОГА добавили, что закарпатцы будут отрабатывать этот выходной день в субботу, 11 ноября.

"Согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день со среды, 1 ноября, на субботу, 11 ноября. Рабочий день перенесен для того, чтобы жители Закарпатья могли посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины", - говорится в распоряжении.