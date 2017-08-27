Украинцев осенью ждут еще одни "длинные" выходные
18:20, 27 августа 2017Общество
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14 октября положен выходной в честь Дня защитника Украины.
Осенью украинцы получат "дополнительный" выходной / фото УНИАН
Украинцы в честь Дня Независимости получили сразу четыре выходных подряд. Журналисты "Сегодня" рассказали, какие еще выходные ждут украинцев в этом году.
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Следующие "длинные" выходные приходятся на 14, 15 и 16 октября. 14 октября (суббота, поэтому переносится) положен выходной в честь Дня защитника Украины. Учитывая это, украинцы смогу отдыхать три дня подряд.
Как сообщал УНИАН, в августе у граждан Украины были дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа.
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