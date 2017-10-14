В Житомире отмечают День защитника Украины, День украинского казачества и праздник Святой Покровы. Как сообщили УНИАН сказано в пресс-службе Житомирского горсовета, так, в частности, в центре города состоялось многолюдное празднование “Покровской свадьбы”.

“Молодожены Владимир и Татьяна. Ему – 33, ей 25. Оба занимаются бизнесом. Мужчина сделал любимой предложение на вершине горы, которую они преодолели вместе. Свадьба состоялась за древними украинскими традициями”,- уточнили в горсовете.

Во время празднования были воспроизведены старинные обряды приглашения, замешивания теста на каравай, расплетение косы, выкупа невесты, благословение родителей, венчание, обувания тещи в сапоги, а также угощение караваем всех гостей. Обручил Владимира и Татьяну настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП отец Богдан Бойко, который пожелал молодой семье счастливой семейной жизни.

В зоне фудкорта житомиряне имели возможность полакомиться блюдами украинской кухни: казацким кулешом, тыквенной кашей, компотом, и тому подобное.

Для детей организаторы подготовили мастер-классы, мини-зоопарк с домашними животными.

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Кроме этого, сегодня на Замковой горе в Житомире состоялась праздничная программа с участием артистов городского Дворца культуры. Празднование продолжается.

Также в рамках мероприятия на житомирян и гостей города ждут фуд - корт, показательная тематическая реконструкция казацкого уклада и быта, ярмарка украинского ремесленничества и творчества.

"Желающие могут также присоединиться к общегородской акции «Житомир вышитый»",- отмечают в горсовете.