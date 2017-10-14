В Кременчуге участники АТО, их семьи и активисты прошли Маршем непокоренных

В Кременчуге Полтавской области участники антитеррористической операции, члены их семей, активисты и неравнодушные жители города прошли Маршем непокоренных. Как передает корреспондент УНИАН, участники марша в 10.30 начали движение от дворца культуры «Кредмаш» по главной улице города – Соборной и дошли до площади Победы.

Возглавлял шествие духовой оркестр, за ним шли дети и родственники погибших в зоне АТО жителей города, которые держали 43 фотографии героев, а затем все желающие. В целом в марше приняли более 300 человек.

Читайте такжеПорошенко пообещал бойцам в зоне АТО премии по случаю Дня защитника Украины

На площади Победы после прохождения Марша непокоренных начался митинг. Участники АТО, мэр Кременчуга Виталий Малецкий, представители духовенства с трибуны поздравили горожан с Днем защитника Украины, Днем украинского казачества, Днем Святой Покровы, желали мира на земле.

После митинга на площади продолжаются мероприятия, посвященные Дню защитника Украины и Дню казачества: благотворительный концерт с участием музыкальных групп.

Во время концерта, который продолжится до позднего вечера, будет проходить сбор средств на лечение раненого в зоне АТО кременчугского бойца 25-й бригады Вооруженных сил Украины Владимира Шеврин с позывным «Таксист».

Сам боец рассказал, что впереди его ожидает еще одна операция по вживлению имплантата в руку. Кроме этого, на площади Победы организованы различные мастер-классы для детей и взрослых, работает ярмарка и зона фуд-кортов.