Бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Днем защитника (видео)
16:32, 13 октября 2017Общество
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Защитники Украины рассказали как о необходимости отразить вторжение "русского мира", так и о любви к своим семьям.
В честь празника защитники Украины рассказали о том, во что верят / Фото ЗСУ / Министерство обороны Украины
Министерство обороны опубликовало в Twitter видеоролик с поздравлениями военных, несущих службу в зоне АТО на Донбассе. "Трогательные слова от воинов, которые защищают нашу страну на передовой!" – говорится в подписи к видео.
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Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко попробовал солдатскую еду. Он отметил, что украинская армия - единственная в мире, которая применяет первые блюда в сухом пайке.
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Новость в сюжете: День защитника Украины 2017