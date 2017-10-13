Бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Днем защитника (видео)

Министерство обороны опубликовало в Twitter видеоролик с поздравлениями военных, несущих службу в зоне АТО на Донбассе. "Трогательные слова от воинов, которые защищают нашу страну на передовой!" – говорится в подписи к видео.

Читайте такжеВ Виннице состоялась премьера украинского фильма "Держи у сердца" - об офицере, который пошел добровольцем в АТО

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко попробовал солдатскую еду. Он отметил, что украинская армия - единственная в мире, которая применяет первые блюда в сухом пайке.