Уничтожает любую бронетехнику: Турчинов заявил об успешных испытаниях украинского ПТРК "Скиф"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет об успешных испытаниях украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф».

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса «Скиф», которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в частности в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно», - отметил Турчинов.

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По его словам, ракеты ПТРК «точно, без промаха, поражают цели на расстоянии до 5,5 километра».

Секретарь СНБО также сообщил, что боевая часть ПТРК «Скиф» «показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра».

«То есть, в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским «Скифом», - резюмировал Турчинов.