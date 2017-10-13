Турчинов похвастался техническими разработками специалистов внешней разведки: не имеют аналогов в мире

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что ряд технических разработок специалистов Службы внешней разведки Украины (СВРУ) не имеют аналогов в мире.

Как сообщили в пресс-службе СНБО Украины, Турчинов проинспектировал объекты Службы внешней разведки.

«По результатам инспектирования секретарь СНБО отметил высокий интеллектуальный потенциал сотрудников Службы внешней разведки Украины и подчеркнул, что некоторые технические разработки специалистов СВРУ не имеют аналогов в мире», - говорится в сообщении.

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В то же время Турчинов подчеркнул, что техническое обеспечение СВРУ требует приведения к современным стандартам спецслужб стран-членов НАТО.

Отмечается, что уже в ближайшее время СНБО рассмотрит проблемные вопросы деятельности СВРУ и направит предложения на рассмотрение президенту Украины и Верховной Раде Украины.

Как сообщал УНИАН, Минобороны хочет до конца года внедрить 41 стандарт НАТО.