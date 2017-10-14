Президент анонсировал передачу военным 200 единиц вооружения и техники

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал передачу Вооруженным силам очередных 200 единиц вооружения и техники, в том числе 62 танков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжественного ритуала принесения клятвы лицеиста воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софийской площади в Киеве.

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«Прямо отсюда я отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники - 200 единиц, в том числе 62 танка», - сказал он.

По словам главы государства, высшая честь для него - от имени украинского народа выразить искреннюю благодарность всем военнослужащим за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, патриотизм и верность присяге.