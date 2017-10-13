Порошенко: Украина станет успешной после освобождения территорий от оккупантов и проведения реформ

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина станет успешной после освобождения своих территорий от оккупантов, проведения реформ и возвращения в семью европейских народов.

Читайте такжеКлимкин во ходе встречи с Сиярто разъяснил содержание реформы образования - МИД УкраиныКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований по случаю Дня защитника Украины сегодня в Киеве.

«Перед тем, как передать ее детям, как передать внукам, я не сомневаюсь, мы сделаем Украину еще лучше, успешной страной успешных людей. Для этого нам надо освободить украинскую землю от оккупантов, провести реформы, обеспечить единство нации, вернуть Украину в единую семью европейских народов», - заявил президент.

По словам Порошенко, первые шаги к этому процессу уже сделаны - это и соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и безвиз. «Гарантом независимости Украины являются украинская армия, украинские Вооруженные силы, Украинские защитники», - добавил прези