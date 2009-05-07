Минобразования просит Тимошенко вернуть госзаказ на 2 специальности

Министерство образования и науки обратится к правительству с просьбой вернуть госзаказ на подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства и гостинично-ресторанного дела в вузах тех городов, в которых пройдут матчи Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОН, Распоряжением Кабинета Министров от 14 апреля об особенностях формирования госзаказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году, не предусмотрен государственный заказ на подготовку младших специалистов и бакалавров декоративно-прикладного искусства и гостинично-ресторанного дела.

В то же время, по мнению заместителя министра образования и науки Тараса ФИНИКОВА, количество мест государственного заказа на специальностях, где учат мастеров декоративно-прикладного искусства, не нуждается в сокращении и не даст существенной экономии. По его словам, специалистов по этим направлениям учат в очень небольшом количестве учебных заведений Украины, большинство из которых “имеет многолетние традиции и воспитывает специалистов, способных удивлять мир творениями своих душ и рук”. Решение этого острого вопроса, отметил Т.ФИНИКОВ, является безотлагательным заданием и обязанностью Минобразования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 14 апреля поручил профильным ведомствам во время формирования предложений по объемам государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году сократить или существенно уменьшить объемы приема по отдельным специальностям. В соответствии с Распоряжением Кабмина, предусматривается сокращение госзаказа на младших специалистов на 13,7%, бакалавров - 10,9%, специалистов - 9%, подготовку кадров профессионально-технического образования - 15%.

В то же время перечень городов, в которых пройдут матчи Евро-2012 в Украине, станет известен 13 мая после решения Исполкома УЕФА.