Встретили громкими овациями: Бабкин публично признал правительство России агрессором

Украинский музыкант Сергей Бабкин публично признал российское правительство агрессором. Об этом он сказал перед публикой, которая собралась на его концерт в Днепре, передает ТСН.

Перед началом концерта, который проходил в городском дворце культуры машиностроителей, собрались до двух десятков активистов от "Правого сектора" и ВО "Свобода". Они требовали от артиста публично заявить о своей позиции относительно российской агрессии против Украины.

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Бабкин не возражал. Он встретился с двумя активистами, а потом всех митингующих пригласил в зал, где собрались люди на концерт. Он заявил: "Я признаю правительство России агрессором".

Активисты также попросили артиста озвучить свою позицию в отношении оккупации Крыма. Сергей Бабкин также отметил, что Крым - оккупированная территория Украины.

После этого концерт начался, а активисты покинули помещение.

Ранее активисты собирались пикетировать концерт Сергея Бабкина в Днепре из-за его позиции в отношении России.

7 октября во Львове активисты сорвали концерт Сергея Бабкина, которого обвинили в гастролях в России, дошло даже до столкновений. Бабкин заявил, что продолжать гастролировать по России в 2014 году было его взвешенной позицией.