В Днепре активисты собрались пикетировать концерт Сергея Бабкина

Сегодня, 12 октября, активисты будут пикетировать Дворец культуры Машиностроителей в Днепре, где запланирован концерт певца Сергея Бабкина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила администратор "Правого сектора" в Днепропетровской области Ляля Евтушенко.

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«Сегодня, 12 октября, в ДК машиностроителей планируется выступление печально известного певца Сергея Бабкина, который сознательно разрушает Украину изнутри и готовит почву для «зеленых человечков», уже после захвата Крыма москалями выступал там перед оккупантами и призывает это делать других певцов, регулярно развлекает на России публику, отказывается назвать ее агрессором и называет войну на Востоке и убийство наших солдат москалями и сепаратистами «неоднозначной ситуацией", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове сорвали концерт Бабкина.