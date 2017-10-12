Группе "Океан Эльзы" исполнилось 23 года: подборка самых известных песен коллектива (видео)

12 октября группе "Океан Эльзы" исполняется 23 года. Предлагаем вспомнить самые известные песни украинского коллектива. Одной из первых самых известных композиций "ОЭ" стала "Там, где нас нет". Кстати, на нее снят первый клип коллектива.

Читайте такжеСвятослав Вакарчук едет преподавать в Стэнфордском университете

Кроме того, в подборке - любимые миллионами "Без боя", "Стреляй", "911" и другие.