Группе "Океан Эльзы" исполнилось 23 года: подборка самых известных песен коллектива (видео)
16:50, 12 октября 2017Общество
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"Там, где нас нет", "Холодно", "911", "Стреляй" и другие песни "Океана Эльзы" миллионы людей знают на память.
Любимому миллионами "Океану Эльзы" исполняется 23 года / фото УНИАН
12 октября группе "Океан Эльзы" исполняется 23 года. Предлагаем вспомнить самые известные песни украинского коллектива. Одной из первых самых известных композиций "ОЭ" стала "Там, где нас нет". Кстати, на нее снят первый клип коллектива.
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Кроме того, в подборке - любимые миллионами "Без боя", "Стреляй", "911" и другие.
Группы "Океан Эльзы" исполнилось 23 года: подборка самых известных песен коллектива
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