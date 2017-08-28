Стало известно, в каком городе "Океан Ельзи" даст последний концерт перед творческим отпуском

После осеннего выступления в Полтаве, поклонники смогут увидеть “Океан Эльзы” только через год.

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Украинская рок-группа “Океан Эльзы” собирается взять концертную паузу на год. 16 сентября в Полтаве музыканты отыграют бесплатный концерт, который станет последним перед отпуском.

Вернуться на большую сцену группа собирается 24 августа с концертом ко Дню Независимости в Киеве на НСК “Олимпийский”. Об этом сообщили на официальной странице музыкантов в Facebook.