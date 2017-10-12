В Краснодаре украинских врачей не допустили к похищенному россиянами 19-летнему Грибу

В Краснодаре украинских врачей не допустили к задержанному 19-летнему гражданину Украины Павлу Грибу. Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"К большому сожалению, доступ врачи не получили. Обращались везде, куда только возможно", - сказал Погорельцев.

"Сейчас получили информацию о том, что доступ иностранных врачей не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Собственно говоря, это отказ в доступе нашим врачам к задержанному гражданину Украины, Павлу", - подчеркнул дипломат.

Читайте такжеАрестованного в РФ Павла Гриба из СИЗО перевели в больницу

"Мы пока наши попытки не прекращаем и, очевидно, завтра тоже будем пытаться решить вопрос таким образом, чтобы украинские врачи все же попали к Грибу, и поэтому они завтра будут так же в Краснодаре", - сказал Погорельцев.

"Сегодня врачи вернутся в Ростов, завтра снова будем пытаться обеспечить их допуск к задержанному", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

Читайте такжеРоссия не пустила украинских консулов и врачей к похищенному ФСБшниками Грибу

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медицинское учреждение. 16 сентября его вернули в следственный изолятор.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрав и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи побыстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", - сообщила адвокат.