Помощь фронтовикам: СМИ проверили, готовы ли соцслужбы оказать срочную психологическую поддержку АТОшникам (видео)

15:32, 12 октября 2017
Общество
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Журналисты попыталась проверить работающие институты, центры поддержки и горячие линии.

Если боец плохо ест, плохо спит стал агрессивный, надо быть рядом, общаться, водить его в кино, на выставки, мастерить, красить – спасать его жизнь.

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Журналисты попыталась проверить работающие институты, центры поддержки и горячие линии, номерами которых переполнен Интернет.

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Теги: #психологическая помощь бойца АТО