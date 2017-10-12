Помощь фронтовикам: СМИ проверили, готовы ли соцслужбы оказать срочную психологическую поддержку АТОшникам (видео)
15:32, 12 октября 2017Общество
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Журналисты попыталась проверить работающие институты, центры поддержки и горячие линии.
Если боец плохо ест, плохо спит стал агрессивный, надо быть рядом, общаться, водить его в кино, на выставки, мастерить, красить – спасать его жизнь.
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Журналисты попыталась проверить работающие институты, центры поддержки и горячие линии, номерами которых переполнен Интернет.
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