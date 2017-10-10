Журналисты выяснили, знают ли нардепы, за какие законопроекты голосуют (видео)

Длительные разговоры по телефону, переписка с любовницами, сидение в соцсетях и зрелищные драки - любимые занятия народных депутатов. Но основная их работа - писать законопроекты, голосовать и превращать их в законы. Народный депутат должен разбираться в законодательной деятельности, как врач в диагнозах. От этого зависит будущее украинцев - пенсии, зарплаты, цены на коммуналку, образование ребенка - это все решается в сессионном зале во время голосований.

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Каждый законопроект имеет свой номер. Журналисты программы "Гроши" выбрали номер проекта закона, который уже давно лежит где-то в комитетах на рассмотрении. Но его еще никогда не ставили на голосование - номер 5159.

Журналисты спросили у народных избранников голосовали ли они за такую законодательную инициативу, и узнали, как депутаты ориентируются в своей работе.

По номерам законопроектов депутаты не ориентируются, поэтому для облегчения жизни нардепам озвучивают название проекта закона, правда, от реального названия оно отличается. Некоторые нардепы убегали от журналистов, но нашлись и такие, которые охотно рассказали, как "голосовали" за несуществующий законопроект.

Так, народный депутат Сергей Каплин на вопрос "голосовали за законопроект запрещающий отпускать коррупционеров под залог" ответил, что не голосовал. "Точнее голосовал за то, чтобы сделать невозможным их отпускать под залог", - сказал нардеп. Но не вспомнил, сколько его коллег тогда поддержало данную инициативу.

Другой нардеп Михаил Гаврилюк заявил, что голосовал за этот вымышленный законопроект, но также не смог вспомнить других подробностей относительно данного документа. Он предположил, что голосование проходило еще до летних каникул. "Почему я голосовал? Коррупционеры имеют очень много денег, и они могут дать и миллион, и 2, и 3, и 50, и 100 миллионов, потому что у них денег - как у дурака фантиков. И когда они оказываются на свободе, одевают браслет и их берут под домашний арест, они, обычно, чего-то убегают", - рассказал Гаврилюк.

Народный депутат Валерий Бабенко очень не хотел общаться с журналистами, поэтому убегая по коридорам Рады просил "не цепляться" к нему.

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А вот коллега Бабенко Андрей Дейдей хоть и не убегал от журналистов, конкретных ответов на вопросы избегал, заменив их популизмом.

Впрочем, нашлись и такие депутаты, которые вспомнили, что голосований за выдуманный журналистами законопроект не было. Так, Борислав Береза решил проверить его через сайт Верховной Рады. А нардеп Игорь Побер ответил, что такого законопроекта еще не было.