Молдованке за рулем Jaguar с "георгиевской" лентой на 3 года запретили въезд в Украину

Гражданке Молдовы, которая пересекала границу с «георгиевской» ленточкой, запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили «георгиевскую» ленту в автомобиле Jaguar 29-летней гражданки Молдовы, которая направлялась из Кишинева через пункт пропуска «Кучурган».

В ГПСУ отмечают, что о выявлении лица, в действиях которого содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) проинформированы работники Национальной полиции.

Читайте такжеСкандальному российскому рэперу запретили въезд в Украину

«Кроме того, поскольку женщина не смогла объяснить цель своего путешествия в нашу страну, было принято решение о запрете ей въезда сроком на 3 года», - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ напомнили, что на минувшей неделе также фиксировался подобный случай. «Тогда в автомобиле гражданина Молдовы пограничники тоже обнаружили георгиевские ленты и, кроме этого, еще и пророссийскую символику. Об этом факте была уведомлена Национальная полиция, а гражданин по результатам собеседования получил запрет въезда на территорию Украины сроком на три года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (регистрационный номер 2987).

Данным законом кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение, публичное использование, демонстрацию или ношение ленты, или ее изображение.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.