В Бахчисарае оккупанты устроили обыски в домах крымских татар (видео)

В аннексированном Крыму в городе Бахчисарай рано утром 11 октября начались обыски в домах крымских татар. Об этом координатор общественной организации КрымSOS Тамила Ташева сообщила на странице в Facebook.

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Обыски проходят в четырех домах: у Сулеймана Асанова, активиста Сейрана Салиева, у которого обыск проходит в третий раз, гражданского активиста Тимура Ибрагимова и Сервера Зекерьяева.

Напомним, Верховный суд аннексированного Крыма признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен, что международное сообщество, в том числе ООН, в ближайшее время отреагирует на запрет деятельности Меджлиса в аннексированном Россией Крыму.

Министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ввел чрезвычайное положение деятельности Меджлиса в условиях оккупации.