Россия должна выполнить промежуточное решение суда ООН по Крыму - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия должна выполнить временные меры, введенные в апреле 2017 решением Международного суда ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Киеве.

«Россия должна восстановить уважение к международному праву, выполнить положения резолюции Генеральной ассамблеи ООН №71/205 от 19 декабря 2016 года, а также, очень важно, временные меры, введенные в апреле 2017 решением Международного суда ООН», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

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Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

В июне в докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в период 16 февраля - 15 мая 2017 говорилось, что РФ в связи с промежуточным решением Международного суда в Гааге должна воздержаться от любых действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительные учреждения, в том числе Меджлис, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.