В Киеве вандалы атакуют новейшие скульптуры, ставшие визитной карточкой города (видео)

Бабушки в парках, сказочные персонажи Пейзажной аллеи, балерина, ежик в тумане - эти произведения столичных художников давно уже стали визитной карточкой Киева. И регулярно теряют свои части и восстанавливаются самими авторами. Те уже не просят, умоляют уважать их работу.

"Бабка" - классическая в парке Шевченко. Раньше с сумкой в руках. Сегодня - с дырой, говорится в сюжете ТСН.

Сумку сломали три недели назад. Ее реставрация занимает весь день. Когда ей отломали кусок ноги, уже и крепили бабушку к скамейке.

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Страдает от действий вандалов и скульптура Самсона на Подоле. Там пишут на стенах, а художники зарисовывают и восстанавливают и саму скульптуру. Ему и нос ломают, и раскрасят.

Украденный узелок у ежика в тумане, на Прорезной - памятник Паниковскому уже года как без металлического элемента. Там, где скульптур больше, - больше и вреда. Научить людей любви и уважению к городу и уличным скульптурам пока не очень удается. Больше всего искусство страдает на столичной Пейзажной аллее.

Уже в пятый раз приваривает руку Маленькому принцу его создатель. Вокруг - отбитая плитка, сломанные ноги у зебр, оторванные ангелы из пирамид подушек. У новых уже скрученные трубы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали вандала, который разбил мемориал на аллее Героев Небесной сотни.