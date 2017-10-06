Разбивший в Киеве мемориал Небесной сотне мужчина заявил, что готов повторить акт вандализма

Подозреваемый в повреждении памятного знака героям Небесной сотни Юрий Чеканов заявил, что был готов снова совершить подобное преступление, если бы его не взяли под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Сергей Сказко после завершения судебного заседания по избранию Чеканову меры пресечения.

"Подозреваемый заявил, что он действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно, и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия", - рассказал Сказко.

Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли назначить подозреваемому психиатрическую экспертизу, учитывая такие его заявления, прокурор отметил: "Если в ходе досудебного расследования возникнут сомнения в его психическом здоровье, будет назначена соответствующая психиатрическая экспертиза".

Также Сказко сообщил, что Чеканов имеет паспорт гражданина Украины с регистрацией в Луганской области в городе Алчевск, а фактически проживает в оккупированном Севастополе.

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Кроме того, прокурор отметил, что доволен решением суда, ведь суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения в отношении меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Печерский районный суд Киева избрал Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн. Решение судьи Романа Новака может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.

После завершения судебного заседания Чеканова доставили в следственный изолятор.