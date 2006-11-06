Футбольные фанаты из России - последнее средство против ”оранжевого неонацизма”

Евразийский союз молодежи (ЕСМ) заявляет о том, что в Украине ущемляются права русских, в связи с чем намерен привезти российских футбольных фанатов для борьбы с проявлениями "оранжевого неонацизма".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь ЕСМ-Москва Дмитрий ЕФРЕМОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Как напомнил Д.ЕФРЕМОВ, 4 ноября - в День народного единения - в шести странах прошел так называемый "Русский марш". При этом, по словам пресс-секретаря ЕСМ-Москва, если в ряде стран марш проходил "под знаком дружбы", то в некоторых государствах, в частности, в Украине "он был обозначен как день народного гнева". "Днем гнева он стал в Украине, Молдове и Грузии. В Молдове и Грузии наши активисты были арестованы, а в Украине произошла массовая драка, - заявил Д.ЕФРЕМОВ. - Интересы русских в Украине ущемляются. ЕСМ последовательно отстаивает интересы русских на всем постсоветском пространстве и ведет переговоры с целым рядом фанатов футбольных клубов, которые существуют в России. Люди должны выехать сюда (в Украину - УНИАН) и гасить оранжевый неонацизм, проявления ксенофобии и экстремизма".

По мнению Д.ЕФРЕМОВА, после проведения мирной Оранжевой революции, когда "все шло с хорошими лозунгами, никто никого не бил", сейчас в Украине "наступила эпоха оранжевого неонацизма", с чем и намерен бороться ЕСМ.

Как рассказал пресс-секретарь ЕСМ-Москва, Евразийский союз молодежи является "по сути первой организацией", которая ориентирована на пророссийскую, проевразийскую часть населения. Цель ЕСМ - восстановление империи в рамках границ бывшего СССР.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября в России отмечался День народного единства. В этот день в ряде регионов Украины, в частности, в Одессе, Симферополе и Севастополе представители пророссийских общественно-политических сил организовали "Русские марши".

Была попытка провести марш и в Киеве. По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, 4 ноября на Софийской площади произошли столкновения между членами Львовской организации УНСО и представителями всеукраинской организации "Русский движение", во время которых был серьезно травмирован один человек, а 39 участников инцидента были задержаны милицией.