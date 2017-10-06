В Днепре открылась выставка гравюр знаменитого немецкого художника Альбрехта Дюрера

В Музее украинской живописи в Днепре открылась выставка гравюр «Мистическое и реальное» легендарного немецкого художника Альбрехта Дюрера. Мероприятие проводится в рамках программы мэра города Бориса Филатова «Культурная столица».

Экспозиция в Днепре – это 57 оригинальных гравюр выдающегося немецкого мастера. Ранее работы выставлялись в Харьковском художественном музее. Переговоры по перевозке гравюр в Днепр продолжались целый год.

«Это уникальное событие для города. В целом эта выставка не выездная, но в итоге удалось привезти ее в Днепр. Городской совет приложил к этому немало усилий, и это было бы невозможно без энтузиазма руководства Музея украинской живописи. Искусство вечно. И в рамках программы мэра Бориса Филатова «Культурная столица» мы будем дарить днепрянам еще больше прекрасных экспозиций», – сказал заместитель мэра Днепра Александр Шикуленко во время открытия выставки.

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Альбрехта Дюрера называют знаковой фигурой в мировом искусстве, которая не уступает Леонардо да Винчи.

«Здесь размещены напечатанные оригиналы работ Альбрехта Дюрера. 80% этой выставки – это работы на религиозные сюжеты. 17 гравюр изображают сцены из жизни Пресвятой Девы Марии. 37 маленьких работ – из жизни Хреста, малые страсти. Также есть три портрета: отца художника и друзей», – рассказала главный искусствовед Музея украинской живописи Людмила Тверская.

Увидеть работы одного из величайших немецких художников эпохи Возрождения днепряне и гости города смогут в музее по адресу: Троицкая площадь, 5-А, в течение месяца – с 5 октября по 5 ноября.