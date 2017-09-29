Во Франции нашли эскиз обнаженной "Моны Лизы" да Винчи (фото)
Изображения предположительно обнаженной Джоконды выполненное углем.
Во Франции нашли изображение обнаженной женщины, которое по предположениям экспертов, может быть эскизом "Моны Лизы" художника Леонардо да Винчи, пишет BBC News.
Отмечается, что изображение выполнено с помощью угля и известное как «Мона Ванна» считалось работой другого художника, однако, после проведения экспертиз, появились предположение, что автором является именно да Винчи.
'Mona Lisa nude sketch' found in France https://t.co/OdgcgdhHZmpic.twitter.com/chGYxCBXyp— Junior #TimBeta (@juniorh_23) September 29, 2017
Также сообщается, что «Монна Ванна» и «Мона Лиза» почти одинаковые по размеру, также указывает на сходство изображения лица и рук.
Analyse de la Joconde nue au @c2rmf avec Bruno Mottin, conservateur du @c2rmf et @mathieudeldicqu conservateur du @chantillydomainpic.twitter.com/alMMSu09nP— Domaine de Chantilly (@chantillydomain) September 28, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, в шотландском музее обнаружили картину Рубенса, которая считалась утерянной на протяжении 400 лет. Картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.