Во Франции нашли эскиз обнаженной "Моны Лизы" да Винчи (фото)

Во Франции нашли изображение обнаженной женщины, которое по предположениям экспертов, может быть эскизом "Моны Лизы" художника Леонардо да Винчи, пишет BBC News.

Отмечается, что изображение выполнено с помощью угля и известное как «Мона Ванна» считалось работой другого художника, однако, после проведения экспертиз, появились предположение, что автором является именно да Винчи.

Также сообщается, что «Монна Ванна» и «Мона Лиза» почти одинаковые по размеру, также указывает на сходство изображения лица и рук.

Как сообщал УНИАН ранее, в шотландском музее обнаружили картину Рубенса, которая считалась утерянной на протяжении 400 лет. Картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.