Во Франции нашли эскиз обнаженной "Моны Лизы" да Винчи (фото)

08:56, 29 сентября 2017
Мир
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Изображения предположительно обнаженной Джоконды выполненное углем.

Такие предположения сделали после ряда экспертиз / фото twitter.com/juniorh_23

Во Франции нашли изображение обнаженной женщины, которое по предположениям экспертов, может быть эскизом "Моны Лизы" художника Леонардо да Винчи, пишет BBC News.

Отмечается, что изображение выполнено с помощью угля и известное как «Мона Ванна» считалось работой другого художника, однако, после проведения экспертиз, появились предположение, что автором является именно да Винчи.

Также сообщается, что «Монна Ванна» и «Мона Лиза» почти одинаковые по размеру, также указывает на сходство изображения лица и рук.

Как сообщал УНИАН ранее, в шотландском музее обнаружили картину Рубенса, которая считалась утерянной на протяжении 400 лет. Картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

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