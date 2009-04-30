Возбуждено дело за распространение порнографии через интернет

В Донецкой области возбуждено уголовное дело против 18-летнего юноши за распространение порнографии через локальную компьютерную сеть.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, молодой донетчанин в своей противозаконной деятельности использовал собственный компьютер, подключенный к одной из локальных сетей.

По словам начальника облуправления криминальной милиции по делам детей Игоря СУСИДКО, сотрудники милиции выявили и задержали злоумышленника, который сознался в содеянном.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по ст. 301 Уголовного кодекса Украины («Ввоз, изготовление, сбыт или распространение порнографических предметов»).

Проводится расследование.