Экс-глава ВСУ Бойко вошел в Высшую квалификационную комиссию судей

В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) от Министерства юстиции назначен бывший председатель Верховного суда Украины, член Высшего совета юстиции Виталий БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий министерский приказ был подписан 29 апреля.

В Верховном суде УНИАН пояснили, что, таким образом, состав ВККС полностью сформирован, в ближайшее время будет избран председатель ВККС и его заместитель, после чего Комиссия сможет приступить к своей непосредственной деятельности - формированию судейского корпуса.