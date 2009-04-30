Экс-глава ВСУ Бойко вошел в Высшую квалификационную комиссию судей
16:03, 30 апреля 2009Общество
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Данные пресс-службы Минюста
В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) от Министерства юстиции назначен бывший председатель Верховного суда Украины, член Высшего совета юстиции Виталий БОЙКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий министерский приказ был подписан 29 апреля.
В Верховном суде УНИАН пояснили, что, таким образом, состав ВККС полностью сформирован, в ближайшее время будет избран председатель ВККС и его заместитель, после чего Комиссия сможет приступить к своей непосредственной деятельности - формированию судейского корпуса.
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