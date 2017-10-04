На Житомирщине в Хорошевской гимназии продолжаются работы по обустройству медиатеки

На Житомирщине в Хорошевской гимназии продолжаются работы по обустройству современной медиатеки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время выполнены все электромонтажные и отделочные работы, установлена мебель.

По словам председателя Хорошевской райгосадминистрации Галины Ширченко, уже завершен ремонт помещения – заменен пол с деревянного на бетонный с линолеумом, три дверные блоки, проведены электромонтажные работы, шпаклевка стен, потолков, их покраска.

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«Ремонтные и отделочные работы выполнены за средства областного бюджета. Уже изготовлены и установлены мебель для библиотеки, а также закуплено оборудование – современные компьютеры и смарт-телевизор», – отметила Ширченко.

Общая стоимость обустройства библиотеки составляет около 0,4 млн грн, из которых 175 тыс. грн – это средства областного бюджета, 224,4 тыс. грн – местного (102,6 тыс. грн - для изготовления мебели и 121,8 тыс. грн - для оборудования).

Как сообщал УНИАН, 2 сентября этого года супруга президента Украины Марина Порошенко вместе с председателем Житомирской облгосадминистрации Игорем Гундичем осмотрели Хорошевскую гимназию и ознакомились с ходом работ по обустройству медиатеки. Также до конца этого года в школах Житомирской области, по данным ОГА, полноценно будут работать 20 медиатек.