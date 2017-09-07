До конца этого года в школах Житомирщины будет работать 20 медиатек, 15 из которых будут функционировать в районах, а 5 – в Житомире. Об этом УНИАН сообщили в управлении образования и науки облгосадминистрации.

По сообщению управления, подготовительные работы в районах для создания медиатек уже начаты в 4 школах – Хорошивской, Романовской и Гришковецкой гимназиях, а также в Коростенской общеобразовательной школе № 13.

В Житомире обустройства медиатек продолжается в школе №7 и Житомирском городском коллегиуме. Сейчас в этих двух учебных заведениях работы выполнены на 55-65%.

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В современных библиотеках трех учебных заведений Житомира – школе №28, №23 и №6 – все работы завершены, и библиотеки уже открыты к посещению.

Работы по созданию еще 11 медиатек планируют начать в течение сентября-октября этого года в отдельных учебных заведениях Любарского, Романовского, Овручского, Андрушевского, Попельнянского, Олевского, Емильчинского и Житомирского районов.

«Средняя стоимость медиатеки составляет 375 тыс. грн. Процесс создания современных медиатек проходит по инициативе супруги президента Марины Порошенко и находится на личном контроле председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича»,- отмечают в ОГА.

Напомним, 2 сентября жена президента Марина Порошенко открыла новую медиатеку в Житомирской инклюзивной школе № 28 имени Ивана Выговского.