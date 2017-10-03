Житомиряне передали в зону АТО помощь для 95-й аэромобильной бригады

Сегодня житомиряне передали в зону проведения антитеррористической операции очередную поддержку для 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Бензопилы, сухпайки, сладости, кофе и другие вещи передали сегодня бойцам 95-й аэромобильной бригады работники Житомирского городского совета и волонтеры», - сказано в сообщении.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин поблагодарил бойцам, которые на востоке страны защищают ее независимость.

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«Мы передаем нашим ребятам эти скромные подарки. Житомиряне всегда будут поддерживать 95-ю аэромобильную бригаду, которая уже давно стала брендом нашего города. Спасибо ребятам за то, что они делают для Украины и каждого из нас», - сказал Сухомлин.

Командир 95-й бригады Олег Гуть поблагодарил за помощь воинам на передовой.

«От себя лично и от личного состава спасибо всем, кто поддерживает нас!», - подчеркнул он.

Напомним, 95-я аэромобильная бригада, которая дислоцируется в Житомире, принимает активное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.