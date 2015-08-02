В Житомире в День ВДВ провели митинг и почтили погибших воинов (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 10 часов утра в центре Житомира на Соборной площади руководители города и области, руководители силовых структур, военные десантники провели торжественный митинг по случаю Дня высокомобильных десантных войск.

Участие в мероприятии приняли около двухсот человек.

Выступая на митинге, председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский отметил, что воины-десантники Житомирской 95-й отдельной механизированной бригады активно участвуют в антитеррористической операции на востоке Украины, где область уже потеряла более полутора сотен своих земляков. «Мы помним их подвиг, семьи этих воинов получат от власти любую необходимую помощь», - сказал председатель ОГА.

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Участники митинга также возложили цветы к постаменту с фотографиями военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших во время конфликта на Донбассе.

Мероприятие продолжилось на Смолянском кладбище, где руководители области, военные, родные и друзья поминали погибших в АТО десантников. Там также открыли надгробный памятник погибшему 7 октября прошлого года во время защиты Донецкого аэропорта солдату 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригады Артуру Силко.

Мероприятия по случаю Дня высокомобильных десантных войск в Житомире и Житомирской области продолжаются.