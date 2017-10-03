В США назвали лучших сценаристов всех времен: рейтинг возглавил автор фильма "В джазе только девушки"

Американский портал Vulture составил рейтинг лучших сценаристов всех времен. В список, опубликованный на сайте Vulture, вошли сто драматургов мирового кинематографа.

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Так, лидером стал автор фильмов "В джазе только девушки", "Сансет-бульвар", "Свидетель обвинения" Билли Уайлдер. Он написал сценарии к 79 картинам, срежиссировал 27 лент и получил шесть "Оскаров". Уайлдер скончался в 2002 году в возрасте 95 лет, пишет "112 Украина".

Добавим, что ранее фильм "В джазе только девушки" был назван лучшей комедией всех времен.

Второе место разделили братья Итан и Джоэл Коэны, написавшие сценарии к фильмам "Фарго", "Старикам тут не место", "Перекресток Миллера" и "Большой Лебовски".

Третью строчку занимает Роберт Таун, работавший над двумя первыми боевиками франшизы "Миссия: невыполнима".

В первую десятку также вошли Квентин Тарантино ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки"), Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня"), Уильям Голдман ("Буч Кэссиди и Сандэнс Кид"), Чарли Кауфман ("Вечное сияние чистого разума"), Вуди Аллен ("Энни Холл"), Нора Эфрон ("Силквуд") и Эрнест Леман ("На север через северо-запад").

Завершает рейтинг 38-летний Джордан Пил, автор сценария и режиссер хоррора 2017 года "Прочь".

Напомним, журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Лидером стал Марк Уолберг, заработавший в 2017 году 68 млн долл.