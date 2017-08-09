Ужасы, триллер и сказка: названы самые прибыльные фильмы с начала 2017 года

Издание The Wrap составило рейтинг самых прибыльных фильмов, которые вышли в прокат с начала 2017 года.

По даннным издания, наибольшую прибыль принес своим создателям фильм ужасов "Прочь" режиссера Джордана Пила. Рентабельность этого хоррора составила 630%.

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Вторую строчку в рейтинге занял триллер "Сплит" Найта Шьямалана, который получил 610% прибыли.

Издание при работе над рейтингом оценивало бюджет производства и маркетинговые расходы 25 фильмов с лучшими кассовым сборами в этом году.

Фильм "Сплит"

Что касается лидеров списка, то бюджет фильма "Прочь" составил 4,5 миллиона долларов. Однако в то же время авторы "Сплита" получили 9 миллионов на съемки триллера.

В то же время при маркетинговом бюджете в 30 миллионов долларов, картина "Прочь" собрала 252 миллиона долларов, а "Сплит" – 277 миллионов.

Таким образом, пока самый кассовый фильм 2017 года – римейк "Красавицы и чудовища" –собрал 1,26 миллиарда долларов. Однако его рентабельность составляет 400%, ведь бюджет картины составил 160 миллионов долларов и компания Disney потратила много средств на рекламу.

Также отмечается, что в 2017-м летние кассовые сборы снизились, несмотря на премьеры крупных проектов – Гадкий Я, Человек-паук: возвращение домой и Чудо-женщина. В то же время эти фильмы могут получить дополнительный доход от продажи сувениров.

Кроме того, издание отметило, что популярность "Сплита" и "Прочь" значительно повысили рекомендации в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей.