В Европе разгорелся скандал из-за наименьшей в Украине церкви с миллионными прибылями: как это работает (видео)

13:36, 03 октября 2017
Общество
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Журналисты выяснили, как создают церковные бизнес-империи - на примере крошечной церкви, вокруг которой разгорелся международный скандал.

Кадр из видео 1+1

Религиозный скандал, который уже приобрел европейский масштаб. И причина этому - крошечная церковь с миллионными прибылями. Программа «Гроші» на телеканале 1+1 раскрыла тайны, которые священники предпочитают скрывать до последнего.

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В Немецкой лютеранско-євангелистической церкви отрицают, что есть конфликт. Но украинские верующие рассказали об имущественных спорах.

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Теги: #церковь#религия