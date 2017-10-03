В Европе разгорелся скандал из-за наименьшей в Украине церкви с миллионными прибылями: как это работает (видео)
13:36, 03 октября 2017Общество
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Журналисты выяснили, как создают церковные бизнес-империи - на примере крошечной церкви, вокруг которой разгорелся международный скандал.
Кадр из видео 1+1
Религиозный скандал, который уже приобрел европейский масштаб. И причина этому - крошечная церковь с миллионными прибылями. Программа «Гроші» на телеканале 1+1 раскрыла тайны, которые священники предпочитают скрывать до последнего.
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В Немецкой лютеранско-євангелистической церкви отрицают, что есть конфликт. Но украинские верующие рассказали об имущественных спорах.
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