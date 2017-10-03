В Европе разгорелся скандал из-за наименьшей в Украине церкви с миллионными прибылями: как это работает (видео)

Религиозный скандал, который уже приобрел европейский масштаб. И причина этому - крошечная церковь с миллионными прибылями. Программа «Гроші» на телеканале 1+1 раскрыла тайны, которые священники предпочитают скрывать до последнего.

Читайте такжеМинкульт обвинил УПЦ МП в сотрудничестве с боевиками "ЛДНР"

В Немецкой лютеранско-євангелистической церкви отрицают, что есть конфликт. Но украинские верующие рассказали об имущественных спорах.